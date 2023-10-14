Конте чувствует силы вернуться к тренерской работе

Итальянский специалист Антонио Конте находится без работы с тех пор как посреди сезона-2022/23 остановил свою деятельность в должности главного тренера лондонского Тоттенгема.

Однако в последнее время все чаще его имя фигурирует в новостной ленте рядом с клубами, имеющими проблемы на старте сезона, вроде итальянского Наполи, с которым у 54-летнего специалиста так и не получилось наладить контакт.

«После Тоттенхэма, я пообещал посвятить время семье, это был выбор образа жизни того времени. Но, когда я все-таки вернусь к делам, всем остальным тренерам будет очень тяжело. Я готов дать бой. Когда-то я хотел бы возглавить команду, которая недавно выиграла что-нибудь значимое", — цитирует итальянца Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что на протяжении своей тренерской карьеры Конте работал в таких командах как Интер, Аталанта, Тоттенхэм, Ювентус, Челси и сборная Италии.