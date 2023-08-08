Конкурент Зинченко в "Арсенале" может перейти в "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна проявляет интерес к левому защитнику лондонского “Арсенала” и сборной Шотландии Кирану Тирни, сообщает Relevo.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро. “Канониры” готовы продать игрока, так как на его позиции могут сыграть украинец Александр Зинченко и голландец Юрриен Тимбер.

26-летний Тирни выступает за “Арсенал” с лета 2019 года. Он перешел в английский клуб из шотландского “Селтика”. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 124 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Арсенала” Тирни становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/2020, а также два раза выиграл Суперкубок Англии в 2020 и 2023 годах.

Тирни с 2016 года играет за сборную Шотландии. Всего он провел за шотландскую национальную команду 39 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.