Конкурент для Мораты. Милан подпишет форварда Ромы

Вероятнее всего, в следующем сезоне линия атаки Милана будет состоять сразу из трех бывших футболистов Челси. К Альваро Морате и Кристиану Пулишичу присоединится Тэмми Абрахам.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Абрахам дал согласие на переход в Милан. В настоящее время россонери ведут переговоры с Ромой. Условия и финансовые детали потенциального трансфера остаются неизвестными.

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Большую часть минувшего сезона Абрахам практически полностью пропустил из-за травмы. В Роме больше не рассчитывают на него как на основного форварда, поскольку клуб близок к тому, чтобы подписать лучшего бомбардира Ла Лиги Артема Довбика.

За три сезона в Роме Абрахам сыграл в Серии А 83 матча и забил 26 голов.

Напомним, минувший сезон Милан завершил на втором месте в Серии А. Летом вместо Стефано Пиоли главным тренером команды стал Паулу Фонсека.