Конфликт исчерпан. Энцо извинился перед игроками Челси за скандальные высказывания

Празднование победы на Кубке Америки для защитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса обернулось скандалом, но, кажется, все проблемы решены.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла, защитник принёс извинения своим одноклубникам, которых обидела расистская песня аргентинцев в сторону Франции. От Фернандеса ранее отписались в инстаграме: Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Маланг Сарр и Ромео Лавия.

Некоторые из них извинения приняли, и ожидается, что Фернандес вернется в состав Челси. Сам защитник также предложил пожертвовать деньги в благотворительный фонд по борьбе с дискриминацией. Сам клуб поразил этот поступок аргентинца, и он решил тоже сделать пожертвования.

Внутри клуба, как сообщает Кинселла, конфликт считают исчерпанным.

Ранее стало известно, что Франция готовит жалобу в ФИФА по поводу дискриминационной песни аргентинцев, а в Челси проводят собственное служебное расследование.