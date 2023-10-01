Компани предлагает ограничить количество матчей за сезон для одного игрока

Главный тренер английского Бернли Венсан Компани предлагает установить фиксированное количество матчей, которые футболист может провести за один сезон.

«Игрокам топового уровня, которым приходится играть за свои сборные и параллельно учавствовать в других соревнованиях, надо ограничить количество матчей в течении сезона. Установите цифру. Не мне это делать, но пусть это будет 60 или 65 игр. Им все еще придется тяжело работать, не поймите меня неправильно, но 60 игр отнимают меньше сил. Когда игроку нужно будет отдохнуть — он это сделает. Состав становится больше, игроки получают больше игрового времени, все довольны», - отметил Компани.

Напомним, что в прошлом сезоне больше всего матчей за клуб и сборную провел Бруну Фернандеш — 70 игр.

Добавим, что позле завершения карьеры футболиста, Компани работал в Андерлехте, а с 2022-го года возглавляет Бернли. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Чемпионшип и получила право выступать в Премьер Лиге.

На данный момент Бернли идет на предпоследнем месте в Премьер Лиге. В активе подопечных компани всего одно очко, а следующий матч команда проведет 3 октября против Лутона.