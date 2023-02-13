Комментатор, оскорбивший Малиновского, задонатил на ВСУ

Комментатор Bein Sports USA Фил Шоэн, ошибочно назвавший россиянином украинского полузащитника “Марселя” Руслана Малиновского, перевел 100 долларов на нужны Вооруженных Сил Украины.

“Пусть поможет людям и благословит”, - написал Шоэн в своем в твиттере.

Малиновский в комментариях побдагодарил комментатора.

29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно из “Аталанты” на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб восемь матчей и забил два гола.

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