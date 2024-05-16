Команда Усика подала жалобу на покрытие ринга на бой с Фьюри

Команда чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) осталась недовольна покрытием ринга, на котором пройдет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Команда Усика подала жалобу за два дня до битвы в Эр-Рияде. Как сообщает Sky Sports News, один из членов Usyk Team во время открытой тренировки был недоволен швом, соединяющим секции покрытия вместе.

В субботу, 18, мая должен пройти поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри в Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса в хэвивейте – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Впрочем, позже победитель мегабоя будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Ранее Тайсон Фьюри признал наличие у себя психических и ментальных проблем.