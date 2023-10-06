Команда Фирмино обыгрывает команду Бензема. Аль-Ахли минимально побеждает Аль-Иттихад

В пятницу, 6 октября, в рамках девятого тура Саудовской Профессиональной Лиги состоялись матчи, в которых "Аль-Иттихад" встречался с "Аль-Ахли".

У "Аль-Иттихада" было больше владения мячом, но "Аль-Ахли" играл более решительно и имел больше шансов забить. На 31-й минуте Франк Кессье открыл счет и вывел гостей вперед. Больше голов до конца первого тайма не было забито.

После перерыва хозяева увеличили свою агрессивность и имели несколько возможностей. Более того, они продолжали доминировать на футбольном поле. На 71-й минуте Карим Бензема сравнял счет, но после пересмотра видеоповторов рефери отменил гол. "Аль-Иттихад" больше не смог создать шансов на гол и уступил "Аль-Ахли" со счетом 1-0.

Саудовская Профессиональная Лига

Аль-Иттихад - Аль-Ахли 0:1

Голы: 0-1 - 31 Кессье