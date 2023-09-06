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Команда АПЛ ведет переговоры со спонсором из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 15:50
Команда АПЛ ведет переговоры со спонсором из Саудовской Аравии. Команда АПЛ ведет переговоры со спонсором из Саудовской Аравии.

Футбольный клуб Челси ведет переговоры с Саудовской компанией Riyadh Air, сообщает Атлетик.

Команда АПЛ начала переговоры с представителем Саудовской Аравии по рекламному контракту. Сообщают, что представители "Челси" встретились с авиакомпанией Riyadh Air. Саудиты посетили последний домашний матч Синих против Ноттингем Форест.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество по рекламному размещению на футболках Челси. Кроме этого, клуб до сих пор ведет переговоры с игорной компанией Kaiyun Sports, у которой есть контракт с другим клубом АПЛ Ноттингемом. Также лондонцы договариваются с еще одним рекламным представителем Infinite Athlete. Однако сделка с этим рекламодателем может быть рассчитана только на один сезон 2023-2024 годов.

Riyadh Air является только запланированной компанией, которая не будет совершать полеты до 2025 года. Она принадлежит Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии, контролируемому принцем Мохаммедом бин Салманом. Сама компания опубликовала официальное заявление, где отказалась комментировать слухи о переговорах с Челси.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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