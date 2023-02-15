Французский нападающий мюнхенской “Баварии” Кингсли Коман установил рекорд Лиги чемпионов в первом матче 1/8 финала против “Пари Сен-Жермен” (1:0), сообщает статистический портал Opta.

Футболист одержал 39-ю победу в первых 50 матчах Лиги чемпионов. Данное достижение является рекордным. Стоит отметить, что француз забил единственный гол в матче.

В нынешнем сезоне 26-летний Коман провел за “Баварию" 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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