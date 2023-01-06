Колумбия стала первой страной, где появится стадион имени Пеле

Колумбия стала первой латиноамериканской страной, где реализовали идею президента ФИФА Джанни Инфантино о переименовании стадиона в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

“Новому поколению следует знать, кем была эта икона мирового футбола”, - говорится в заявлении губернатора южного департамента Колумбии Мета Хуан Гильермо Зулуаги.

Ожидается, что имя Пеле получит стадион в городе Вильявисенсио, на которой могут разместиться 15 тысяч зрителей.

Напомним, что Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.