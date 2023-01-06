Колумбия стала первой страной, где появится стадион имени Пеле
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Колумбия стала первой латиноамериканской страной, где реализовали идею президента ФИФА Джанни Инфантино о переименовании стадиона в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.
“Новому поколению следует знать, кем была эта икона мирового футбола”, - говорится в заявлении губернатора южного департамента Колумбии Мета Хуан Гильермо Зулуаги.
Ожидается, что имя Пеле получит стадион в городе Вильявисенсио, на которой могут разместиться 15 тысяч зрителей.
Напомним, что Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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