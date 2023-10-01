Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги

Колумбийский нападающий Альмерии Луис Суарес оформил хет-трик в ворота Гранады в матче 8 тура Ла Лиги.

Примечательно, что три гола Суарес забил за пять минут. Первый гол форвард забил на 41-й минуте, второй - на 44-й, третий - на 45+1-й. Что интересно, на все три гола Суаресу ассистировал один и тот же игрок - Ларжи Рамазани.

Любопытно также отметить, что колумбийский Луис Суарес свою европейскую карьеру начинал как раз в Гранаде, которой сегодня забил три гола. В 2016 году он выступал за Гранаду Б, после чего с 2020 по 2022 годы в Ла Лиге провел 64 матча и забил 13 голов за первую команду “насридов”.

Впрочем, три гола Суареса не помогли Альмерии победить. Гранада за второй тайм ответила своими тремя голами, а также не реализовала пенальти. Финальный свисток зафиксировал счет 3:3.

Ранее мы сообщали, что клубы Саудовской Аравии не теряют интерес к польскому нападающему Барселони Роберту Левандовскому и планируют его подписать во время зимнего трансферного окна.

Альмерия - Гранада 3:3

Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 44, Луис Суарес 45+1 - Сарагоса 65, Санчес 70, Узуни 86

Нереализованый пенальти: Пуэртас 65 (Гранада)