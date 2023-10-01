EN EN NG NG
Главная Новости Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги

Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 10:10
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги Фото: twitter.com/K2_NUL / Автор неизвестен

Колумбийский нападающий Альмерии Луис Суарес оформил хет-трик в ворота Гранады в матче 8 тура Ла Лиги.

Примечательно, что три гола Суарес забил за пять минут. Первый гол форвард забил на 41-й минуте, второй - на 44-й, третий - на 45+1-й. Что интересно, на все три гола Суаресу ассистировал один и тот же игрок - Ларжи Рамазани.

Любопытно также отметить, что колумбийский Луис Суарес свою европейскую карьеру начинал как раз в Гранаде, которой сегодня забил три гола. В 2016 году он выступал за Гранаду Б, после чего с 2020 по 2022 годы в Ла Лиге провел 64 матча и забил 13 голов за первую команду “насридов”.

Впрочем, три гола Суареса не помогли Альмерии победить. Гранада за второй тайм ответила своими тремя голами, а также не реализовала пенальти. Финальный свисток зафиксировал счет 3:3.

Ранее мы сообщали, что клубы Саудовской Аравии не теряют интерес к польскому нападающему Барселони Роберту Левандовскому и планируют его подписать во время зимнего трансферного окна.

Альмерия - Гранада 3:3
Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 44, Луис Суарес 45+1 - Сарагоса 65, Санчес 70, Узуни 86
Нереализованый пенальти: Пуэртас 65 (Гранада)

Связанные команды и лиги
Альмерия Гранада Ла Лига Испания
Популярные новости
С Холандом, Сака и даже голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола Сегодня, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола Сегодня, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Виновные наказаны. Судьи VAR исключены из Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 08:13 Скандал в АПЛ. Судьи, которые не засчитали гол Диаса из-за офсайда, отстранены от работы
Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Сегодня, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря
Интер Майами без Месси снова не смог победить Новости футбола Вчера, 23:40 ВИДЕО. Интер Майами без Месси снова не смог победить
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:30 Ноттингем Форест вдесятером не проиграл Брентфорду Новости футбола Сегодня, 11:00 Манчестер Юнайтед определился с заменой Санчо Новости футбола Сегодня, 10:20 Европейские гранды в погоне за Вермереном Новости футбола Сегодня, 10:10 Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола Сегодня, 09:35 Валвейк сделал официальное заявление о состоянии здоровья своего вратаря Новости футбола Сегодня, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 08:59 «Мы усвоим урок», Холанд извинился перед фанатами Новости футбола Сегодня, 08:13 Скандал в АПЛ. Судьи, которые не засчитали гол Диаса из-за офсайда, отстранены от работы Новости футбола Сегодня, 07:39 Три лондонских топ-клуба заинтересовались игроком Фейенорда
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Фрозиноне 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико - Кадис 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бетис - Валенсия 1 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года