‍ Форвард “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаль Коло-Муани все ближе к смене клуба.

По информации журналиста Адриена Гренье, француз может начать новый сезон в составе ПСЖ.

Ожидается, что Коло-Муани обменяют на нападающего Юго Экитика, при этом парижане доплатят определенную сумму.

Рыночная стоимость Коло-Муани, согласно Transfermarkt, составляет 65 млн евро, в то время как форварда ПСЖ оценивают в 25 млн евро.