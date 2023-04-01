Коло-Муани выбрал себе новый клуб

Нападающий “Айнтрахта” Рандаль Коло-Муани выразил желание перейти в “Баварию”.

По данным источника, французу не нравится вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ".

Футболист хочет остаться в Бундеслиге, так как впечатлен амбициями и составом мюнхенской команды.

Ожидается, что "Айнтрахт" потребует около 100 млн евро за своего лидера.