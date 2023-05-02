Коло-Муани может остаться в чемпионате Германии
Новости футбола Сегодня, 02:40
Фото: твиттер Айнтрахта
Нападающий сборной Франции и “Айнтрахта” из Франкфурта Рэндал Коло-Муани может перейти в “Баварию”.
Журналисты Sky Information сообщили, что мюнхенская команда связалась с представителями 24-летнего футболиста.
Также в услугах игрока заинтересован “Манчестер Юнайтед”.
По данным Transfermarkt, Коло-Муани оценивается в 65 миллионов евро.
В этом сезоне он сыграл в 40 матчах, забив 20 голов и отдав 14 передач.
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