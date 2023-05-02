Коло-Муани может остаться в чемпионате Германии

Нападающий сборной Франции и “Айнтрахта” из Франкфурта Рэндал Коло-Муани может перейти в “Баварию”.

Журналисты Sky Information сообщили, что мюнхенская команда связалась с представителями 24-летнего футболиста.

Также в услугах игрока заинтересован “Манчестер Юнайтед”.

По данным Transfermarkt, Коло-Муани оценивается в 65 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл в 40 матчах, забив 20 голов и отдав 14 передач.