Форвард “Айнтрахта” Рандаль Коло Муани заинтересовал сразу два топ-клуба.

В услугах француза заинтересованы “Бавария” и “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет источник, “Айнтрахт” же отказывается продавать своего лидера зимой.

Летом трансфер более вероятен, но продавать Коло Муани готовы за сумму в 90-100 миллионов.

Сам форвард заявил о желании и дальше играть за “Айнтрахт”, если команда будет выступать в еврокубках.