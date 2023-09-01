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Коло Муани не переедет в ПСЖ в это трансферное окно

Новости футбола Сегодня, 13:03
Коло Муани не переедет в ПСЖ в это трансферное окно Фото: twitter.com/Eintracht

Нападающий Айнтрахта Коло Муани не переедет в ПСЖ, сообщает L'Équipe.

Сначала клубам удалось добиться договоренностей о переходе французского нападающего. Оставалась только одна проблема у Айнтрахта – найти замену Коло Муани. Они рассматривали игрока ПСЖ Юго Экитике. Парижане согласились заплатить за трансфер 75 миллионов сразу и 15 миллионов бонусами. Однако нападающий ПСЖ не захотел переезжать в Германию.

Поэтому Айнтрахт решил не продавать Коло Муани в Париж. По информации СМИ, французский клуб считает, что дело закрыто и трансфер не состоится.

Напомним, что несколько дней назад нападающий Айнтрахта отказался посещать тренировки, потому что хотел таким образом ускорить трансфер в ПСЖ. Клубу такая позиция не понравилась, по мнению руководства, на первом месте должна быть команда.

Нападающий сборной Франции провел за Айнтрахт все четыре матча в новом сезоне и смог забить три гола. В целом это второй сезон для Коло Муани в Германии. В предыдущем розыгрыше он сыграл 32 матча Бундеслиги, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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