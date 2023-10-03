"Колизей бы просто взорвался": Моуринью высказался о долгожданной победе Ромы

Наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью пообщался с журналистами на тему последнего матча своих подопечных.

В матче седьмого тура римляне принимали дома "Фрозиноне" и добыли победу со счетом 2:0.

После игры тренер заявил, что для него было очень важно, чтобы игроки подошли к этой встрече в хорошем настроении и не думали о последних неудачах.

"После разочарований, давления и критики вы не можете выходить на поле с неопределенностью. Если вы это сделаете, вы можете увидеть красную карточку, потерять голову, когда счет все еще 0:0, или слишком сосредоточиться на времени, если ведете 1:0.

Это не был день для прекрасной игры, это было невозможно, особенно против такого соперника. Я говорю об этом продолжительное время, и многие могут не согласиться, но итальянский футбол является самым тактическим, и поэтому в Италии работают лучшие тренеры.

Если бы мы не выиграли этот матч, Колизей бы просто взорвался, поэтому мне пришлось рискнуть и включить Дибалу в игру", — приводит слова португальца Football Italia.