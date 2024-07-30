Коко Гофф поспорила с арбитром матча. Известно, в чем причина

Во вторник, 30 июля, прошел матч третьего круга теннисного турнира на Олимпийских играх 2024. Американка Коко Гофф потерпела сенсационное поражение от Донны Векич 0:2, но во время матча произошел скандал.

Во время второго сета Гофф выполнила подачу, попав на границы линии, а Векич приняла подачу. Линейный судья сказал, что Коко не удержала мяч в игре и отменил удар Векич. Решение линейного судьи означало, что американка должна была бы выполнять вторую подачу, но главный судья присудил очко представительнице Хорватии.

Гофф подошла к главному судье Жауме Кампистола, чтобы обжаловать решение. Как цитирует американскую теннисистку AP News, она никогда не спорит с подобными решениями, но в этот раз она сделала исключение.

«Я никогда не спорю с этими решениями. Но он сказал это еще до того, как я ударила по мячу Это даже не [мое] восприятие, это правила. Эти пункты являются большим делом. Обычно после этого они извиняются. Так что это как-то расстраивает. "Извините" не поможет вам после окончания матча», - заявила Гофф.

Впрочем судья не принял апелляцию и счет остался неизменным. Вторая ракетка мира не удержала слез после разговора с арбитром.

Huge argument in the Donna Vekic - Coco Gauff match. Umpire called the ball out before Gauff returned the ball and missed it in break point for Vekic. Ball was in. Coco Gauff crying and saying this always happens to me 😭 pic.twitter.com/Fv8zreC1hY — edgeAI (@edgeaiofficial) July 30, 2024

Гофф все равно проиграла второй сет со счетом 2:6 и покинула Олимпиаду. После игры она заявила, что несмотря на этот скандал с арбитром, это не стал решающим моментом в игре.

Несмотря на вылет из одиночного турнира теннисистка продолжает соревнования в смешанном и женском парном разряде.