Коко Гофф поспорила с арбитром матча. Известно, в чем причина
Во вторник, 30 июля, прошел матч третьего круга теннисного турнира на Олимпийских играх 2024. Американка Коко Гофф потерпела сенсационное поражение от Донны Векич 0:2, но во время матча произошел скандал.
Во время второго сета Гофф выполнила подачу, попав на границы линии, а Векич приняла подачу. Линейный судья сказал, что Коко не удержала мяч в игре и отменил удар Векич. Решение линейного судьи означало, что американка должна была бы выполнять вторую подачу, но главный судья присудил очко представительнице Хорватии.
Гофф подошла к главному судье Жауме Кампистола, чтобы обжаловать решение. Как цитирует американскую теннисистку AP News, она никогда не спорит с подобными решениями, но в этот раз она сделала исключение.
«Я никогда не спорю с этими решениями. Но он сказал это еще до того, как я ударила по мячу Это даже не [мое] восприятие, это правила. Эти пункты являются большим делом. Обычно после этого они извиняются. Так что это как-то расстраивает. "Извините" не поможет вам после окончания матча», - заявила Гофф.
Впрочем судья не принял апелляцию и счет остался неизменным. Вторая ракетка мира не удержала слез после разговора с арбитром.
Гофф все равно проиграла второй сет со счетом 2:6 и покинула Олимпиаду. После игры она заявила, что несмотря на этот скандал с арбитром, это не стал решающим моментом в игре.
Несмотря на вылет из одиночного турнира теннисистка продолжает соревнования в смешанном и женском парном разряде.