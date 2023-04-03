Клюйверт спас "Валенсию" от поражения в матче Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании “Валенсия” и “Райо Вальекано” сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Санти Комесанья, а в концовке матча хозяев от поражения спас Джастин Клюйверт.

“Валенсия”, набрав 27 очков, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 37 очками осталось на восьмой позиции.

“Валенсия” – “Райо Вальекано” - 1:1 (0:1)

Голы: Комесанья, 9 - 0:1, Клюйверт, 82 (с пенальти) - 1:1

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Диакаби, Озкаджар, Гайя, Гильямон (Кастильехо, 62), Алмейда (Мориба, 88), Нико Гонсалес (Муса, 46), Клюйверт, Лино, Кавани (Дуро, 63).

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Чаваррия, 66), Гарсия (Унаи Лопес, 59), Паласон (Сальви Санчес, 83), Комесанья, Оскар Валентин (де Томас, 83), Камельо (Мумин, 83).

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