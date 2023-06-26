Ключевой игрок "Ювентуса" поругался с Аллегри

Между вингером “Ювентуса” Федерико Кьезой и наставником команды Массимилиано Аллегри возникли разногласия.

На фоне такой ситуации футболист начал искать возможность покинуть “Ювентус”.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, тренер видит проблемы в стабильности игрока, а также желает использовать его на другой позиции в своей схеме.

В то же время сам Кьеза хочет и дальше играть позиции вингера и не желает терять время перед Евро-2024.