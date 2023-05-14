Ключевой игрок "Челси" снова травмировался
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Челси
Хавбек “Челси” Н'Голо Канте может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы паха.
Об этом сообщил тренер клуба Фрэнк Лэмпард.
В текущем сезоне у “синих” осталось три матча в чемпионате Англии. Интересно, что Канте уже пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия в этом сезоне.
На счету француза всего девять матчей в нынешнем сезоне, в которых он записал на свой счет ассист.
Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
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