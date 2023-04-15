Ключевой игрок "Барселоны" восстановился после травмы

Полузащитник каталонской “Барселоны” Педри возобновил тренировки после полученной травмы в матче против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе.

Согласно данным издания Marca, футболист вряд ли сможет сыграть в ближайшем матче с мадридским “Атлетико”.

Матч состоится на стадионе "Камп Ноу" 23 апреляю

В текущем сезоне чемпионата Испании Педри провел 21 матч и забил шесть мячей.