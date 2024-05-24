Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид не сможет сыграть своим сильнейшим составом.

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Карло Анчелотти, центральный полузащитник Орельен Тчуамени не успеет восстановиться к решающему матчу сезона. Французский футболист будет сконцентрирован на том, чтобы быть готовым к старту чемпионата Европы-2024.

“Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов, но он будет готов к Евро-2024”, – заявил Анчелотти перед матчем против Бетиса.

Тчуамени получил травму стопы в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии (2:1). Изначально были опасения, что он не сможет сыграть на чемпионате Европы.

В текущем сезоне Тчуамени сыграл за Реал 38 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 ассистом. Из-за кадровых проблем Анчелотти использовал французского футболиста и на позиции центрального защитника.

Финал Лиги чемпионов между Реалом Мадрид и Боруссией Дортмунд состоится 1 июня, на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.