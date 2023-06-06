Ключевые игроки "Милана" выступили против увольнения Мальдини

Ключевые игроки "Милана" неодобрительно отреагировали на увольнение Паоло Мальдини и его помощника Фредерика Массары.

Футболисты уверены, что успехи команды в последние годы связаны именно с работой этой пары.

Лидеры “Милана” считают решение руководства крайне необдуманным.

Ожидается, что официальное объявление об увольнении менеджеров будет сделано в ближайшее время.