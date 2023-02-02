Клубы Ла Лиги потратили зимой на трансферы меньше, чем клубы Аргентины

Во время зимнего трансферного окна клубы Ла Лиги в общей сложности потратили 28,2 миллиона евро.

Эта сумма на 64% меньше прошлогодней, когда испанские клубы потратили 78,8 млн евро.

Для сравнения, клубы МЛС потратили этой зимой 58 млн евро, а команды чемпионата Аргентины - 34 млн евро.

Больше всех в зимнее трансферное окно в Испании потратил “Эспаньол” – 13,2 млн евро. Также в тройку попали “Бетис” (7 млн) и “Жирона” (5 млн).