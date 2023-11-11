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Клубы Бундеслиги следят за голкипером Реала

Новости футбола Сегодня, 07:16
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Клубы Бундеслиги следят за голкипером Реала Фото с сайта beinsports.com/Автор неизвестен

Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен следят за голкипером Реала и сборной Украины Андреем Луниным.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, но он всегда был в тени основного голкипера команды – Тибо Куртуа. Первые три сезона игрок провел в аренде в трех разных клубах Испании, играющих в Ла Лиге и Ла Лиге 2.

Первый официальный матч за Реал Лунин провел в сезоне 2020/21. Всего на его счету шестнадцать матчей в составе «Лос Бланкос». Ранее сообщалось, что 24-летний украинский голкипер хочет покинуть клуб после завершения контракта.

Но летом, после того, как Тибо Куртуа получил травму колена, Лунин мог занять место в воротах Реала. Но клуб взял в аренду у Челси Кепа Аррисабалагу и украинец вновь остался без игровой практики. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча, из которых последний – в Лиге чемпионов против Браги, оказался непредсказуемым, так как Кепа получил травму во время разминки перед матчем.

Как сообщает издание Sport, Лунин, из-за того, что в Реале у него мало игрового времени, все-таки склоняется к тому, чтобы покинуть мадридский клуб летом 2024 года, когда закончится его контракт. По информации источника, подписать Лунина как свободного агента были бы не против Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен.

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