Клубы АПЛ ждут наказания для "Манчестер Сити" уже в этом сезоне

Клубы АПЛ настаивают на том, чтобы расследование в отношении “Манчестер Сити" завершили до конца текущего сезона.

Как пишет Daily Mail, в данный момент никто не знает сроков рассмотрения обвинений АПЛ.

При этом некоторые источники считают, что на рассмотрение выдвинутых обвинений может уйти не один год.

Напомним, что накануне АПЛ обвинила “горожан” в более чем в 100 нарушениях финансовых правил, которые были совершены на протяжении с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.