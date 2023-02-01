Клубы АПЛ впервые потратили свыше 1 млрд долларов в зимнее трансферное окно

Клубы АПЛ потратили на трансфері в зимнее трансферное окно свыше 1 миллиарда евро.

Как пишет Deloitte, это стало рекордной суммой в истории чемпионата.

На покупки футболистов зимой английские клубы израсходовали рекордные 815 млн фунтов (1 млрд долларов).

Рекордсменом среди клубов АПЛ оказался “Челси”, на который припало 37% от указанной суммы.