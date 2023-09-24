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Клубы АПЛ следят за Дембеле

Новости футбола Сегодня, 06:23
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Клубы АПЛ следят за Дембеле Клубы АПЛ следят за Дембеле

Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм следят за текущей ситуацией вокруг нападающего ПСЖ Усмана Дембеле.

Бывший нападающий Барселоны перешел в ПСЖ в начале этого сезона за€50 млн. Но после перехода в Лигу 1 из Ла Лиги форвард не может полноценно раскрыться в команде Луиса Энрике. За шесть матчей игрок еще не совершил ни единого результативного действия, а весь матч провел на поле лишь в последней игре против дортмундской Боруссии.

В связи с этим два клуба северного Лондона Арсенал и Тоттенхэм, а также Вест Хэм интересуются французским нападающим и желают заполучить его в аренду во время зимнего трансферного окна. Считается, что потенциальный переход в аренду может быть отличным вариантом для 26-летнего футболиста.

Усман Дембеле провел в Барселоне шесть сезонов. За последний футбольный год нападающий забил пять голов и отдал семь результативных передач. Испанский клуб приобрел его у Борусси Дортмунд в 2017 году за€135 млн и стал самой дорогой продажей в истории немецкого клуба и на ряду с Филипе Коутиньо самой дорогой покупкой испанского.

Напомним, недавно новичок ПСЖ сделал громкое заявление.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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