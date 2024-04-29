Клубы АПЛ проголосовали за новые правила финансового фейр-плей

29 апреля на собрании клубов АПЛ были изменены правила финансового фейр-плей, которые, в том числе повлияют на то, сколько клубы могут тратить на зарплаты, трансферы и вознаграждения игрокам.

Как сообщает Sky News, за данное решение проголосовало 16 клубов АПЛ. Трое, а именно Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Астон Вилла выступили против, а Челси воздержался при голосовании.

Новые правила будут привязаны к самой меньшей сумме, которые клуб заработает за реализацию телевизионных прав. Ранее также сообщалось, что помимо телеправ, на то, сколько смогут потратить клубы, будут влиять коммерческие платежи.

Не удивительно, что Манчестер Сити выступил против, так как мы информировали о том, что новые правила ограничат трансферный бюджет «горожан» на 200 миллионов фунтов, но вступят в силу они не сразу, а с сезона 2025/2026.