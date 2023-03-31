Клубы АПЛ начали "охоту" на вингера "Барселоны" Фати

Несколько клубов из АПЛ, включая “Манчестер Юнайтед”, проявляют интерес к вингеру “Барселоны” Ансу Фати.

Как сообщает Diario Sport, агент молодого испанца уже несколько месяцев ищет новую команду для игрока из-за недостатка игрового времени в “Барселоне”.

По данным источника, в его услугах также заинтересованы “Челси”, “Ньюкасл” и “Арсенал”.

При этом именно “МЮ” является наиболее вероятным покупателем из всех четырех клубов.