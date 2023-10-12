Клубы АПЛ начали гонку за лучшим бомбардиром Бундеслиги

Несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к нападающему "Штутгарта" Серу Гирасси.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своей социальной сети, в числе претендентов на форварда числятся "Фулхэм" и “Ноттингем”, которые испытывают проблемы в игре в нападении.

Журналист обратил внимание на тот факт, что в контракте гвинейского форварда с "швабами" есть пункт о сумме отступных. Любой желающий может выкупить права на футболиста за 20 миллионов евро, что по нынешним меркам очень скромная сумма.

Гирасси выступает за "Штутгарт" с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 голов и отдав две результативные передачи. Соглашение игрока с немецкой командой действует до конца июня 2026 года.

В новом сезоне Гирасси является лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Он установил рекорд первенства, забив 13 голов за семь туров. Также была информация о том, что африканцем интересуются и другие клубы.