Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны

Жирона стала одной из наиболее сенсационных команд в текущем сезоне во всем европейском футболе. Не удивительно, что ее лучшими футболистами активно интересуются на трансферном рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, в поле зрения клубов английской Премьер-лиги попал основной фланговый полузащитник Жироны Виктор Цыганков.

Однако пока что никаких предложение по Циганкову Жирона не получала.

26-летний вингер перешел в Жирону зимой 2023 года из Динамо Киев. В текущем сезоне на счету Цыганкова 6 голов и 6 ассистов в 29 матчах Ла Лиги.

Напомним, Жирона финишировала на третьем месте в Ла Лиги и гарантировала себе выход в Лигу чемпионов. Ранее эта команда никогда не играла в еврокубках.

Однако Жирона рискует быть переведена из Лиги чемпионов в Лигу Европы, если владельцы Ман Сити не сократят свою долю в управлении испанским клубом.