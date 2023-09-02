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Клубы Англии потратили рекордную сумму на трансферы

Новости футбола Сегодня, 05:57
Клубы Англии потратили рекордную сумму на трансферы Клубы Англии потратили рекордную сумму на трансферы

Летнее трансферное окно в 2023 году в английской Премьер-лиге стало рекордным по расходам клубов.

Как подсчитали специалисты компании Deloitte, представители одной из сильнейших лиг в мире потратили общую сумму в 2,36 миллиарда фунтов стерлингов на новых игроков.

Эта сумма превышает предыдущий рекорд расходов, который был установлен на отметке в 1,92 миллиарда в прошлом сезоне.

В этом году английские клубы потратили на 440 миллионов фунтов стерлингов больше.

Специалисты обратили внимание на тот факт, что только в последний день трансферного окна команды Премьер-лиги потратили 255 миллионов фунтов, что вдвое превышает сумму, потраченную в последний день прошлогоднего летнего окна.

Таким образом, сезон 2023/2024 года вышел на второе место по величине трансферных расходов в истории после прошлого сезона, где было потрачено 2,73 миллиарда фунтов. Судя по всему, рекорд будет побит, так как впереди у клубов еще и январское окно.

В целом же английская Премьер-лига заняла 48% общих расходов на трансферы среди пяти крупнейших европейских лиг.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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