Клуб Серии А вернул тренера после 48 часов после увольнения

“Салернитана” вернула Давиде Николу на пост главного тренера команды спустя двое суток после увольнения.

Как пишут СМИ, руководство клуба прислушалось к просьбе игроков команды не прекращать сотрудничества со специалистом.

Известный тренер был уволен после разгромного поражения в чемпионате от “Аталанты” (2:8).

49-летний специалист работает с “Салернитаной” с начала прошлого года.