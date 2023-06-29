Клуб Роналду завершил громкий трансфер

Атакующий полузащитник “Ланса” Секо Фофана продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Как пишет источник, 28-летний футболист будет играть за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Сделка уже полностью согласована между сторонами, а сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провел 38 матчей во всех турнирах, забив девять голов и сделав шесть голевых передач.

Напомним, что за “Аль-Наср” играет форвард Криштиану Роналду.