Клуб Роналду выдвинул ультиматум главному тренеру

Руководство “Аль-Насра” дало последний шанс главному тренеру команды Руди Гарсии, сообщает ESPN.

По сведениям источника, тренер будет уволен, если его команда не добьется положительного результата в матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Хилаля”, который занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, что “Аль-Наср”, набрав в 23 турах 53 очка, занимает второе место в чемпионате, и на три очка отстает от лидирующего “Аль-Иттихада”.

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