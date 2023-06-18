Клуб Роналду ведет переговоры с экс-тренером "Шахтера"

Саудовский “Аль-Наср” начал переговоры с португальским тренером Луишем Каштру.

Как пишет источник, наставнику “Ботафого” предложили однолетний контракт с зарплатой в 4 раза больше, чем в команде из Рио-де-Жанейро.

В то же время соглашение португальца с “Ботафого” действует еще год и бразильский клуб хочет продлить его.

Луиш Каштру в свое время также работал с “Аль-Духайлем”, “Шахтером” и “Порту”.