Клуб Роналду проиграл в чемпионате Саудовской Аравии

В матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Хилаль” на своем поле обыграл “Аль-Наср” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Одиона Игало. Португальский нападающий гостей Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Аль-Хилаль”, набрав 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Саудовской Аравии. “Аль-Наср” с 53 очками остался на второй позиции.

“Аль-Хилаль” – “Аль-Наср” - 2:0 (1:0)

Голы: Игало, 42 (с пенальти) - 1:0, Игало, 62 (с пенальти) - 2:0

“Аль-Хилаль”: Аль-Маюф, Абдельхамид, Джахфали, Чжан Хен Су, Аль-Брейк (Аль-Шахрани, 76), Каррильо, Аль-Фарадж (Канно, 86), Куэльяр, Майкл Ричард, Марега (Аль-Досари, 86), Игало.

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Аль-Амри (Аль-Авджами, 46), Конан, Луис Густаво (Аль-Хайбари, 90), Талиска, Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 71), Яхья (Машарипов, 46), Гариб (Маран, 86), Роналду.

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