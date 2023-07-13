Клуб Роналду получил бан от ФИФА

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду, получил запрет на регистрацию новых игроков со стороны ФИФА.

Эту информацию 12 июля опубликовало британское издание Daily Mail.

Причиной санкций стало неисполнение клубом обязательств перед "Лестером" по выплате бонусов, связанных со сделкой по нигерийскому нападающему Ахмеду Мусе.

Форвард присоединился к "Лестеру" сразу после их чемпионского сезона в 2016 году, но не смог зарекомендовать себя в Англии. В 33 матчах за английский клуб он забил всего пять голов, после чего вернулся в ЦСКА на правах аренды.

В 2018 году Муса был продан в "Аль-Наср" за сумму около €16 млн.

В составе арабского клуба он провел 60 матчей, выиграв чемпионат Саудовской Аравии, и два года спустя покинул команду в качестве свободного агента.

В ФИФА продолжают настаивать на том, что "Аль-Наср" не выплатил "Лестеру" €460 тысяч компенсации за футболиста, плюс проценты в виде бонусов. Реакция “Аль-Насра” пока остается неизвестной.