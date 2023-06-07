Клуб Роналду подписывает форварда из АПЛ

Форвард "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха перейдет в саудовский клуб "Аль-Наср".

Как сообщает журналист Руди Галетти, стороны близки к оформлению официальной сделки.

Ранее СМИ писали о том, что контракт Заха с "Аль-Насром" будет рассчитан на три года. По условиям контракта англичанин заработает 50 миллионов евро.

Нынешнее соглашение форварда с "Кристал Пэлас" истекает в конце текущего месяца.

В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 2 голевые передачи.