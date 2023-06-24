Клуб Роналду может купить Гризманна

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к нападающему “Атлетико” и сборной Франции Антуану Гризманну, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, саудовский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители клуба уже провели предварительные переговоры с агентом француза. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 32-летний Гризманн провел за “Атлетико” 48 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.