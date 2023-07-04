Клуб Роналду купил звездного хорвата

Полузащитник “Интера” и сборной Хорватии Марсело Брозович официально сменил клуб.

Опытный футболист накануне перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как пишут на официальном сайте арабского клуба, соглашение с хорватским игроком рассчитано до лета 2026 года.

Сообщается, что Аль-Наср заплатит миланскому клубу 23 миллиона евро за переход Брозовича. Сам хорват в течение трех лет в Саудовской Аравии сможет пополнить свой бюджет на 100 миллионов евро, включая заработную плату и подписной бонус.

В составе итальянского клуба Брозович играл с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 40 матчей за “Интер”, в которых забил три гола и сделал шесть результативных.

Напомним, что в составе “Аль-Наср” играет звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Прошлый сезон команда завершила на втором месте в Про-лиге Саудовской Аравии.

Что касается “Интера”, то миланцы стали третьими в чемпионате Италии. Также они дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили “Манчестер Сити” со счетом 0:1.