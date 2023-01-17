Клуб Роналду хочет пригласить звездного вратаря ПСЖ

Вратарь “ПСЖ” Кейлор Навас может перебраться в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

Как пишет журналист Николо Скира, костариканец уже поговорил с новичком саудовского клуба Криштиану Роналду, который рассказал ему о проекте “Аль-Насра".

Ранее СМИ писали, что Навас получит трёхлетнее соглашение от “Аль-Насра”.

В то же время “ПСЖ” пока не собирается отпускать 36-летнего голкипера, контракт с которым действует до лета 2024 года.