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Клуб Роналду готовит трансфер лидера Манчестер Сити

Новости футбола 25 окт 2023, 02:14
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Клуб Роналду готовит трансфер лидера Манчестер Сити Клуб Роналду готовит трансфер лидера Манчестер Сити

Саудовский клуб «Аль-Наср» уже думает над тем, как усилить состав во время зимнего трансферного окна.

В частности, боссы клуба надеются подписать бельгийского хавбека Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

По данным источника, «Аль-Наср» уже провел переговоры с агентом бельгийского полузащитника, чтобы организовать встречу.

В ближайшее время «Аль-Наср» постарается уговорить Де Брюйне в том, что переход к ним станет правильным шагом. В частности, они хотят рассказать футболисту о привлекательности своей долгосрочной стратегии.

Отметим, что соглашение бельгийца с «Манчестер Сити» действительно до 2025 года. Он сыграл только в двух матчах этого сезона из-за травмы, поэтому переговоры о новом контракте приостановлены до его полного выздоровления.

Если трансфер все же состоится, то Де Брюйне станет одним из многих известных футболистов, которые в последнее время перебрались на Ближний Восток. В чемпионате Саудовской Аравии он сойдется на поле со многими бывшими соперниками по английской Премьер-лиге.

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Манчестер Сити Аль-Наср Премьер-лига Англия
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