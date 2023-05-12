Клуб Роналду готовит назначение звездного тренера: он работал с португальцем

“Аль-Наср” может пригласить Массимилано Аллегри на должность главного тренера.

По информации журналиста Руди Галетти, наставник “Ювентуса” входит в число кандидатов на должность.

В ближайшее время “Аль-Наср” собирается предложить контракт Аллегри.

В настоящее время команду тренирует Динко Еличич, который в середине сезона пришел на место Руди Гарсии.

Напомним, что в составе саудовского клуба играет португальский феномен Криштиану Роналду.