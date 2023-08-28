Клуб Неймара одержал уверенную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

“Аль-Хилаль”, за который выступает бразильский нападающий Неймар, в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии на своем поле добился победы над клубом “Аль-Иттифак”. Матч состоялся в городе Эр-Рияд на стадионе имени “Принца Файсала бин Фахда” и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В середине первого тайма счет открыл Малком, которому голевую передачу отдал Александр Митрович. В конце первого тайма преимущество хозяев увеличил Салем Аль-Давсари. Неймар не принимал участия в матче из-за травмы.

“Аль-Хилаль”, набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Иттифак” с семью очками опустился на пятое место.

“Аль-Хилаль” – “Аль-Иттифак” - 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 24 Малком, 2:0 – 41 Аль-Досари

“Аль-Хилаль”: Буну, Абдельхамид (Аль-Брейк, 77), Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Досари, 81), Канно, Рубен Невеш, Аль-Досари (Аль-Досари, 90), Майкл Ричард (Аль-Хамдан, 80), Малком (Аль-Фарадж, 86), Митрович.

“Аль-Иттифак”: Пауло Виктор, Мохаммед, Хендри, Аль-Хатиб, Аль-Шамрани (Юсеф, 60), Аль-Гамди (Аль-Гамди, 78), Хендерсон, Хазази, Оздемир (Альгамди, 60), Витиньо (Аль-Куикби, 13), Квайсон.