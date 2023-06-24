Клуб Месси завершил трансфер капитана "Барселоны"

Бывший капитан “Барселоны” Серхио Бускетс подписал контракт с клубом МЛС "Интер Майами".

Анонс презентации футболиста уже появился на страницах клуба в соцсетях.

Отметим, что Бускетс перешел в "Интер Майами" в статусе свободного агента.

В чемпионате США испанец планирует провести не менее двух лет.

Интересно, что в "Интере Майами" Бускетс вновь будет играть рядом с Лионелем Месси.