Клуб Криштиану Роналду объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на официальном сайте объявила о назначении Луиша Каштру на пост главного тренера.

Португальский специалист подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

61-летний Каштру ранее тренировал португальские клубы “Пенафиел”, “Порту”, “Риу Аве”, “Шавеш”, “Виторию Гимарайнш”, донецкий “Шахтер”, катарский “Аль-Духаиль” и бразильский “Ботафого”. Каштру становился чемпионом Украины в сезоне-2019/2020, а также стал обладателем Кубка эмира Катара в 2022 году.

“Аль-Наср” в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, клуб из Эр-Рияда завоевал право сыграть в квалификационном раунде азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, что 38-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Всего он провел за саудовский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.